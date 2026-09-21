Se forma la tormenta tropical “Polo” cerca de Colima y Michoacán; podría convertirse en huracán categoría 4

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció la noche de este domingo la formación de la tormenta tropical “Polo” en el Pacífico.

El ciclón deriva de la intensificación de la depresión tropical “Diecisiete-E” que podría convertirse en las próximas horas en un huracán categoría 4.

La #TormentaTropical #Polo al suroeste de las costas de #Guerrero, se prevé continúe intensificándose en los próximos días. Más información en: ⬇️https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/tO62PPpwod — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 21, 2026

Actualmente, la tormenta tropical “Polo” se encuentra a 380 kilómetros al sur-sureste e Punta San Telmo, en Michoacán, y 435 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

Las autoridades prevén que este ciclón provoque lluvias muy fuertes en los estados de Colima, Michoacán y Guerrero.

“Polo” registra vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 KM/h; además se estima que provocará un oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura en las costas de esos tres estados.

Este martes, la tormenta tropical podría evolucionar a huracán categoría 1, con vientos sostenidos de 130 km/h y rachas de 160 km/h, según las estimaciones del SMN.

México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico durante la temporada 2026, de los que entre cuatro y cinco podrían alcanzar categoría 3, 4 o 5.