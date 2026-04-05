Se confirma megabloqueo de transportistas este 6 de abril: carreteras clave serán afectadas

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmó el inicio de un paro nacional indefinido a partir del lunes 6 de abril, ante lo que calificó como falta de respuestas “reales y efectivas” por parte del gobierno federal.

En un comunicado, la organización informó que la movilización se realizará mediante la presencia de unidades en carreteras y puntos estratégicos del país, lo que podría generar afectaciones en distintas vialidades de alta circulación.

La ANTAC señaló que la decisión responde a una crisis acumulada en el sector, marcada por inseguridad, costos elevados y falta de condiciones para operar.

Inseguridad en carreteras, principal detonante del conflicto

De acuerdo con el posicionamiento, la violencia en carreteras federales es uno de los factores centrales del paro.

Los transportistas denunciaron que delitos como robos, homicidios, desapariciones y extorsiones forman parte de su actividad cotidiana.

“La falta de acción efectiva de las autoridades ha dejado al sector en estado de indefensión”, expuso la organización.

Además, señalaron que no existen mecanismos suficientes de protección para los operadores ni para las familias de quienes han perdido la vida en el ejercicio de su trabajo.

Costos operativos y corrupción agravan la crisis del transporte

Otro de los puntos señalados por los transportistas es el impacto económico que enfrentan, particularmente por el aumento en el precio del combustible, peajes y cargas fiscales.

Indicaron que estas condiciones afectan principalmente al llamado “hombre-camión” y a pequeños transportistas, quienes enfrentan mayores dificultades para sostener sus operaciones.

A esto se suma la denuncia de prácticas de corrupción en retenes y puntos de revisión, lo que, aseguraron, incrementa los costos y vulnera la actividad del sector.

Carreteras y autopistas con posibles bloqueos

El paro contará con la participación del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, que agrupa a productores agrícolas. Ambas organizaciones prevén bloqueos desde las primeras horas del lunes en vías clave del país.

Entre las carreteras donde se anticipan afectaciones se encuentran:

México–Puebla

México–Querétaro

México–Pachuca

México–Cuernavaca

México–Jorobas

Carretera 45 (Panamericana)

Carretera 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)

Autopista de Occidente

Culiacán–Mazatlán

Morelia–Pátzcuaro

Salamanca–Celaya

Vía corta a Chihuahua

Las movilizaciones se concentrarán especialmente en accesos a la Ciudad de México y rutas estratégicas para el traslado de mercancías.

Exigencias del sector transportista

Las organizaciones convocantes señalaron que el paro busca presionar para el cumplimiento de acuerdos previos y la implementación de medidas inmediatas.

Entre sus principales demandas se encuentran:

Seguridad permanente en carreteras federales

Fin a la extorsión y corrupción en retenes

Condiciones económicas justas para el transporte de carga

Apoyo a familias de transportistas víctimas de la violencia

Eliminación del IEPS al diésel para el sector

Cumplimiento de acuerdos establecidos con el gobierno federal

Atención al abandono del campo y mejora en políticas agrícolas

Llamado al gobierno y a la ciudadanía

Los transportistas subrayaron que el movimiento será pacífico y que no está dirigido contra la población, sino contra las condiciones que afectan al sector.

“Este movimiento es pacífico y en defensa de nuestro derecho a trabajar con dignidad”, indicaron.

Por su parte, Álvaro Martínez Aguilar, director jurídico nacional de la ANTAC, afirmó: “El gobierno no ha cumplido las promesas de meter mayor seguridad en las carreteras (…) las molestias son temporales y los beneficios deben ser permanentes”.

Las organizaciones hicieron un llamado a la ciudadanía a anticipar traslados y tomar previsiones ante posibles afectaciones.

En tanto, la Secretaría de Gobernación solicitó evitar bloqueos y mantener el diálogo para no perjudicar a terceros.

El paro ocurre tras una mesa de diálogo reciente entre autoridades y transportistas, sin que hasta ahora se hayan alcanzado acuerdos que frenen la movilización.

Con información de Infobae