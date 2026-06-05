Vecinos dejan agua para una osa y sus crías en Monterrey y el video desata debate en redes

En la Red se difundió un video de una osa negra y sus crías bebiendo agua en una zona residencial de la ciudad mexicana de Monterrey en plena ola de calor.

Vecinos del Sur de #Monterrey apoyan a mamá osa y sus ositos colocando cubetas con agua en estos días de calor 🥹😍🥰🐻🐻🐻 pic.twitter.com/MmtohMucrv — Nelson Valdez (@nelvaldez) June 2, 2026

Ante las altas temperaturas, vecinos colocaron cubetas para ayudar a la fauna silvestre y el gesto terminó en una escena conmovedora: los plantígrados se acercaron con calma para saciar su sed y refrescarse en medio del intenso calor que golpea la región.