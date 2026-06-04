Alerta preventiva por fuertes vientos y tolvaneras en Ciudad Juárez

La Coordinación de Protección Civil emitió una alerta preventiva para Ciudad Juárez ante la presencia de fuertes ráfagas de viento que podrían generar tolvaneras y condiciones de riesgo en distintos sectores de la región fronteriza. Las autoridades advirtieron que este fenómeno reducirá considerablemente la visibilidad en calles y carreteras, además de afectar la calidad del aire.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar salir de casa si no es estrictamente necesario. Para quienes deban conducir, se exhorta a reducir la velocidad, encender las luces intermitentes y mantener una distancia prudente entre vehículos, especialmente en tramos carreteros como la vía que conecta Juárez con Ahumada, donde las tolvaneras pueden presentarse con mayor intensidad.

Protección Civil también pidió a la población utilizar cubrebocas y gafas para evitar afectaciones respiratorias y oculares por el polvo suspendido, así como asegurar objetos en patios y azoteas que pudieran ser arrastrados por el viento. Asimismo, se recomendó resguardar a las mascotas en lugares seguros con acceso a agua limpia y evitar estacionarse cerca de postes, árboles o anuncios espectaculares que puedan colapsar. En caso de emergencia, las autoridades recordaron que el número 911 permanece disponible para atender cualquier incidente.