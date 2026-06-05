Prevén viernes fresco y con lluvias en territorio estatal; máxima será de 25°C en la ciudad de Chihuahua

Este viernes continuará un temporal de lluvias debido a una circulación ciclónica sobre el noroeste y norte de México, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad, por lo que se pronostican lluvias de fuertes a muy fuertes sobre entidades del norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste del país.

#PronósticoDelTiempo para el noroeste y norte de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/xLoURyr7Mx — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 5, 2026

Cielo nublado a lo largo del día con lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí (este), lluvias muy fuertes en Nuevo León (norte y sur) y lluvias fuertes en Chihuahua (centro y noreste) y Coahuila (norte), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Asimismo, se prevén chubascos en Zacatecas y Aguascalientes, y lluvias aisladas en Durango. Las lluvias mencionadas se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente fresco en la Mesa del Norte, y frío en sierras de Chihuahua y Durango.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en gran parte de la región, y muy caluroso con onda de calor en Chihuahua (suroeste) y Durango (noroeste). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.