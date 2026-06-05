Secretario del Tesoro compara el panorama actual en EE.UU. con la novela ‘1984′

El panorama actual en los Estados Unidos presenta similitudes con la célebre novela distópica “1984” de George Orwell, afirmó este jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante una audiencia celebrada ante la Cámara de Representantes.

En la sesión, un legislador estadounidense preguntó a Bessent si había leído “La rebelión de Atlas”, de Ayn Rand, y si consideraba que sus lecciones eran aplicables al país norteamericano.

“Creo que estamos viendo muchas más lecciones de ‘1984’”, respondió Bessent.