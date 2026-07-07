SCJN definirá si mantiene la prohibición de exportar la obra de Frida Kahlo

Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá este miércoles si ejerce su facultad de reasunción de competencia para resolver un amparo que cuestiona el decreto emitido en 1984 por el entonces presidente Miguel de la Madrid, el cual prohíbe la exportación definitiva de toda la obra de Frida Kahlo.

El litigio fue promovido por Banco Ve por Más, que en 2023 solicitó al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) autorización para exportar definitivamente la obra Autorretrato de Medallón, pintada por Kahlo Calderón en 1948. La petición fue rechazada en 2024 con fundamento en el decreto de 1984.

La demanda impugna el artículo 6 de ese decreto, que declaró monumento artístico toda la producción de la artista mexicana —incluidas sus pinturas de caballete, obra gráfica, grabados y documentos técnicos, sean propiedad de la Nación o de particulares— y prohibió su exportación definitiva.

El amparo plantea si esa restricción excede lo previsto en el artículo 16 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que permite la exportación temporal o definitiva de monumentos históricos o artísticos de propiedad particular.

Cabe señalar que el 14 de noviembre de 2025, una jueza federal negó el amparo al Banco Ve por Más respecto a la constitucionalidad del decreto al considerar válida la facultad del Ejecutivo para proteger el patrimonio cultural, aunque concedió el amparo por deficiencias de legalidad en la respuesta del INBAL.

Tanto el INBAL como el Banco impugnaron la resolución y el 30 de abril de 2026, el tribunal colegiado concluyó que el asunto tiene interés y trascendencia excepcionales, por lo que solicitó a la SCJN ejercer su facultad de atracción para definir el alcance de la protección constitucional de las obras de Frida Kahlo frente a la prohibición de exportarlas definitivamente.