SCJN avala penas de hasta cinco años de prisión por negligencia médica

Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este miércoles las normas que permiten sancionar con penas de tres a cinco años de prisión al personal médico que, por negligencia, cause lesiones permanentes a un paciente.

Por mayoría de votos, el pleno aprobó un proyecto de la ministra María Estela Ríos González que negó el amparo a un neurocirujano del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contra los artículos 291 y 60, segundo párrafo, del Código Penal Federal, aplicados para vincularlo a proceso por lesiones culposas, luego de que un paciente al que operó dos veces de la columna vertebral en 2017 sufriera una disminución permanente de la movilidad de la pierna derecha.

En la primera cirugía, el médico le colocó al paciente tornillos transpediculares y, en la segunda, procedió a recolocarlos. Dictámenes médicos documentaron la afectación, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) consideró que el especialista actuó con negligencia al no seguir los procedimientos y cuidados exigidos por su profesión.

“La eventual responsabilidad penal no deriva del ejercicio ordinario de la medicina, de los riesgos propios de esa actividad, ni de la falta de obtención de un resultado favorable, sino de la producción de una lesión atribuible a una conducta culposa”, señala el proyecto.

Protocolos clínicos permiten evaluar posibles negligencias

En su defensa, el médico alegó que la ley no precisa qué conductas constituyen lesiones culposas, que recurrir al derecho penal resulta excesivo y que se vulnera su libertad de trabajo. Sin embargo, la Corte determinó que la legislación no está obligada a describir cada posible error médico y que los protocolos clínicos sirven para evaluar si hubo negligencia, no para crear delitos.

También sostuvo que las sanciones penales buscan castigar lesiones graves y permanentes causadas por falta de cuidado, no los riesgos propios de la medicina, por lo que tampoco restringen el ejercicio de la profesión.

Antes de presentar el proyecto, la ministra Ríos no escuchó los llamados del presidente de la Corte y, al percatarse, se disculpó: “No es que esté enamorada, es que estaba distraída”, lo que provocó risas entre sus colegas.