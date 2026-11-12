Derrumbe de edificio en Brooklyn deja personas atrapadas entre los escombros

Bomberos de NY rescatan a sobrevivientes en inmueble en construcción de la avenida Flatbush.

Nueva York. Un edificio de Brooklyn se derrumbó este miércoles, dejando a varias personas atrapadas bajo los escombros, según el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Nueva York.

Los servicios de emergencia acudieron al edificio de tres plantas situado en la avenida Flatbush alrededor de las 16 horas.

Las imágenes de los helicópteros de los medios de comunicación mostraban a decenas de bomberos registrando entre los escombros; uno de los grupos se centraba en un punto concreto y utilizaba una sierra para abrir paso entre el cascajo.

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El incidente tuvo lugar donde se estaban llevando a cabo obras de construcción.

“Las unidades del FDNY están interviniendo en estos momentos en el derrumbe de un edificio en la avenida Flatbush, en Brooklyn”, indicó el departamento en un comunicado publicado en Internet.

De acuerdo con información de The New York Times al menos una persona murió, otra se encuentra en estado crítico y varias más han quedado atrapadas. Aunque las autoridades de Nueva York aún no han confirmado el deceso.

Las imágenes aéreas captaron a los bomberos rescatando al menos a una persona de entre los escombros y trasladándola en camilla.