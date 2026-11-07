Santos derrota 2-0 al Atlante y se acerca a la Liguilla

Santos consiguió una importante victoria de 2-0 sobre Atlante, en un encuentro que tuvo momentos de sufrimiento, pero en el que la paciencia terminó por darle resultados al conjunto lagunero, que dio un paso importante en sus aspiraciones de llegar a la Liguilla.

El encuentro se mantuvo disputado, con un Atlante que buscó complicar el trámite del partido y contener los avances de su rival. Sin embargo, Santos supo esperar el momento oportuno para encontrar los espacios y aprovechar sus oportunidades frente al arco.

En dos jugadas determinantes, el conjunto lagunero consiguió marcar la diferencia y sentenció el marcador por 2-0, dejando sin respuesta a los azulgranas.

Con este resultado, Santos sumó tres puntos importantes y se acercó a la zona de clasificación, por lo que mantiene vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.

Información de Agencias