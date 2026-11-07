NASA invita al mundo a enviar su nombre a Titán a bordo de una misión espacial

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) lanzó una convocatoria internacional para que personas de todo el mundo puedan enviar sus nombres a Titán, la luna más grande de Saturno, como parte de la misión de exploración espacial Dragonfly.

La iniciativa, denominada “Viaje a Titán”, permitirá que los nombres de quienes se registren sean almacenados en un microchip que viajará instalado en la aeronave, convirtiéndose en parte simbólica de una expedición hacia uno de los mundos más enigmáticos del sistema solar.

Como parte de esta experiencia, los participantes recibirán una tarjeta de embarque digital personalizada, un recuerdo que acreditará su incorporación simbólica a la misión.

Dragonfly es uno de los próximos proyectos de exploración de la NASA y tiene como objetivo estudiar Titán, un satélite natural que despierta el interés científico por sus características atmosféricas y geológicas, así como por la presencia de compuestos orgánicos en su superficie.

Con esta convocatoria, la agencia espacial busca acercar la exploración del universo a la población y permitir que cualquier persona, sin importar en qué parte del planeta se encuentre, pueda formar parte de una misión que llevará simbólicamente su nombre hasta las inmediaciones de Saturno.