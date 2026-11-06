Atendió Municipio mil baches durante la primera semana de noviembre

Durante esta semana se continuaron los trabajos con múltiples cuadrillas

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 6 de noviembre del 2026.- El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, atendió mediante el programa permanente mil baches durante la primera semana de noviembre.

Durante esta semana, las múltiples cuadrillas estuvieron presentes en diferentes colonias y vialidades principales de Chihuahua Capital.

A través de los recorridos que realizan los supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial se determinan las zonas donde se va a intervenir con bacheo, así como también la colaboración de los ciudadanos al realizar su reporte en las plataformas oficiales y medios de comunicación.

El Gobierno Municipal mantiene el compromiso con los ciudadanos de realizar acciones para mejorar las condiciones de movilidad dentro de la Capital, haciendo de las calles y vialidades más seguras y eficaces.

Se invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio.