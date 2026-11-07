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Visita Encargado del Despacho de la FGE la Fiscalía de Distrito Zona Sur

En un acercamiento directo con el personal, el encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, Mtro. Gilberto Loya, visitó y recorrió las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, en la ciudad de Parral.

Acompañado del Fiscal de Distrito Guillermo Hinojos Hinojos, Loya Chávez acudió a cada una de las Unidades de Investigación, en donde se presentó con el personal sustantivo de la dependencia y conoció la labor que cada uno desempeña.

Durante el encuentro con los coordinadores de las Unidades de Investigación consideradas prioritarias, planteó y definió diversas estrategias para reforzar los trabajos de investigación y procuración de justicia.

Asimismo, reiteró el respaldo de la Fiscalía General del Estado, así como la coordinación para seguir trabajando en favor de la ciudadanía y continuar brindando resultados.

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