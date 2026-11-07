Hugo Aguilar pide que evaluación del Poder Judicial no tenga carácter punitivo



El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, consideró que la evaluación al interior del Poder Judicial de la Federación (PJF) debe realizarse sin un enfoque punitivo, sino mediante el diálogo, el respeto y la escucha entre sus integrantes.

La postura del ministro contrasta con la instrucción del titular del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas, respecto al proceso de evaluación del personal del Poder Judicial.

“Para seguir fortaleciendo al PJF, es indispensable hacerlo con respeto y escucha”, expresó Aguilar Ortiz.

Las declaraciones fueron realizadas luego de una reunión con los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños y Ricardo Monreal, con quienes abordó temas relacionados con el fortalecimiento del sistema judicial.

El presidente de la Corte sostuvo que los procesos de evaluación deben contribuir al fortalecimiento institucional, sin convertirse en mecanismos de sanción, en medio de los ajustes que atraviesa el Poder Judicial de la Federación.

Información tomada de Agencia Reforma