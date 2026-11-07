Destaca Memo Ramírez más de 45 millones de pesos en obras y resultados de dos años de gestión

Más de 45 millones de pesos en obras para el Distrito XXI, 95 sesiones legislativas con el 100 por ciento de asistencia y una agenda de iniciativas enfocada en las necesidades de la región fueron parte de los resultados que presentó el diputado Guillermo “Memo” Ramírez durante su Segundo Informe de Actividades Legislativas.

En materia legislativa, al frente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales participó en 20 reuniones para atender 55 iniciativas. Al cierre del periodo, el 71.80 por ciento de sus iniciativas propias se encontraban dictaminadas y ocho asuntos de la comisión fueron aprobados por el Pleno.

Entre los temas impulsados destacó la defensa del sector ganadero, con propuestas para fortalecer la prevención del gusano barrenador y la vigilancia sanitaria; así como el aprovechamiento de aguas tratadas para riego agrícola, la creación de una mesa interinstitucional del agua y la revisión del funcionamiento de los medidores. También solicitó reconsiderar la inclusión de Chihuahua en los planes federales de nuevos hospitales del IMSS e impulsó una iniciativa de actualización de la Ley del Sistema Anticorrupción, aprobada por el Pleno.

Presidencia del Congreso y responsabilidad institucional

Durante el periodo del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026, Ramírez encabezó la Presidencia del Congreso del Estado. En ese año participó en las 95 sesiones legislativas, que comprendieron 54 ordinarias, una extraordinaria, 11 solemnes, una Junta Previa y 28 de la Diputación Permanente.

Entre los acontecimientos institucionales destacó la toma de protesta del nuevo Poder Judicial y la participación del Congreso en procesos relacionados con la fiscalización y la designación de la primera mujer al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Gestión y resultados en territorio

En los dos años de gestión, las acciones impulsadas y acompañadas por el diputado suman más de 45 millones de pesos en obras para el Distrito XXI. Entre las inversiones regionales mencionó más de 17.2 millones de pesos en obras de pavimentación en Villa Matamoros, El Tule, Huejotitán y Valle de Allende.

En educación, gestionó junto con CONALEP Chihuahua la donación de más de 45 mil libros y un apoyo de 82 mil pesos para la Primaria Melchor Gándara, en Parral. En coordinación con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento se instalaron sistemas de purificación en la Secundaria Francisca Lozano Olivas, en beneficio de cerca de 700 personas.

También se realizó una jornada gratuita de atención preventiva, estudios y vacunación en Parral, mientras que desde el Congreso se concretaron dos donativos a la Cruz Roja Mexicana por 272 mil 118 pesos. En las colonias Che Guevara y Almanceña, más de 200 familias recibieron apoyos alimentarios.

El legislador reconoció que estos resultados fueron posibles mediante la coordinación con autoridades, instituciones, organizaciones y ciudadanía, y señaló que aún existen necesidades que requieren seguimiento.

“Cuando pedí su confianza asumí el compromiso de trabajar y de regresar para explicar qué he hecho con ella. Ese compromiso sigue vigente. Hay mucho por hacer y mi responsabilidad es seguir trabajando por nuestra gente”, expresó.

Finalmente, reiteró que continuará atendiendo las causas de los trece municipios del Distrito XXI hasta el último día de la Legislatura.