Embajador de Israel denuncia campaña de desinformación en redes sociales contra su país y relación con México

El embajador de Israel en México, Yoed Magen, denunció la existencia de una campaña de desinformación en redes sociales que, afirmó, busca deslegitimar, desacreditar y demonizar al Estado de Israel, además de afectar su relación diplomática con México.

Durante una conferencia de prensa, el diplomático señaló que desde hace aproximadamente dos meses detectaron la difusión de publicaciones con información falsa sobre una supuesta presencia de soldados israelíes en Chiapas, así como versiones que apuntaban a una presunta intención del Gobierno de Israel de controlar o apropiarse del agua en territorio mexicano.

Magen sostuvo que este tipo de contenidos forman parte de una estrategia para generar percepciones negativas sobre su país y deteriorar los vínculos entre ambas naciones.

El embajador manifestó su preocupación por la circulación de estas versiones en plataformas digitales y llamó a distinguir entre información verificada y contenidos que, aseguró, buscan distorsionar la realidad y generar confrontación.

La denuncia se produce en un contexto de tensiones internacionales y debates sobre la postura de México frente al conflicto en Medio Oriente, así como sobre la relación diplomática entre ambos países.

Información de Agencia Reforma