Pronostican lluvias y descenso de temperatura para el fin de semana en Chihuahua

El descenso de temperaturas y la probabilidad de lluvias marcarán las condiciones climatológicas durante este fin de semana en la ciudad de Chihuahua, donde se esperan temperaturas máximas de apenas 14 grados centígrados para el domingo, informó la Coordinación Municipal de Protección Civil.

De acuerdo con el pronóstico, para este sábado 7 de noviembre se prevé una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 10°C, con cielo nublado y un 61 por ciento de probabilidad de lluvia. Además, se esperan vientos de entre 5 y 15 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora.

Para el domingo 8 de noviembre las condiciones serán más frías, con una máxima de 14°C y una mínima de 10°C. El cielo permanecerá mayormente nublado y la probabilidad de precipitaciones aumentará al 68 por ciento, mientras que las rachas de viento podrían mantenerse hasta en 35 kilómetros por hora.

Ante este panorama, Protección Civil Municipal exhortó a la población a tomar precauciones, utilizar ropa abrigadora, principalmente durante las mañanas y noches, así como conducir con precaución ante posibles superficies resbaladizas por las lluvias. También recomendó mantenerse atentos a los avisos oficiales y recordó que el número de emergencias 911 permanece disponible ante cualquier eventualidad.