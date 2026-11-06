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Reportan tiradero de aguas negras en la salida a Cuauhtémoc

Sobre la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc se registra una fuga de aguas negras que genera mal olor en la zona, según una denuncia que llegó a Entre Líneas.

Desde el martes por la mañana se comenzó a percibir un mal olor en la zona, que además afecta a quienes circulan por la carretera pues los vehículos resultan salpicados.

Aparentemente el agua sale de un tubo que está en el camellón de en medio, antes de llegar a la Silvestre Terrazas y casi enfrente de un negocio dedicado a la renta de maquinaria.

Se hace un llamado a las autoridades para que reparen la fuga de aguas negras y se eviten afectaciones a la población.

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