Acude Encargado del Despacho de la FGE a informe del diputado local Guillermo Ramírez

•⁠ ⁠En representación de la Gobernadora Maru Campos Galván

La tarde de este viernes 06 de noviembre, el encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, Mtro. Gilberto Loya Chávez, acudió como representante de la Gobernadora Maru Campos Galván, al segundo informe de actividades del diputado local por vigésimo primer distrito Guillermo Ramírez Gutiérrez, el cual se llevó a cabo en el casino de Parral.

En su mensaje, el Fiscal recordó los orígenes de la creación de los Congresos Locales y resaltó que, en México, legislar significa servir a la justicia y representar adecuadamente a la ciudadanía.

Asimismo, reconoció el trabajo del legislador y su compromiso con el distrito XXI, así como su papel en el Congreso, en donde ha abordado temas fundamentales no solo para el presente, sino también para el futuro de Chihuahua.

En el evento, estuvo también presente el Fiscal de Distrito Zona Sur Guillermo Hinojos Hinojos, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado Marcela Herrera Sandoval, así como los diputados federales Graciela Ortiz González y Noel Chávez Velázquez.

Acudieron también los diputados locales Arturo Medina Aguirre y José Luis Villalobos García, el presidente municipal de Parral Salvador Calderón Aguirre, entre otros servidores públicos y representantes de cámaras y sectores empresariales de Parral y la región.