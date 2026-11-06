Impulsa Secretaría de Turismo imagen urbana y conservación del patrimonio histórico de Parral

Con una inversión conjunta de 1.5 millones de pesos, se renovaron 148 fachadas del Centro Histórico; además, se restauraron tres monumentos funerarios del Panteón de Dolores, con una inversión estatal de 381 mil pesos

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo concretó en el Pueblo Mágico de Hidalgo del Parral los proyectos “Colores de Chihuahua en Parral” y “Restauración de 3 monumentos funerarios en el Panteón Municipal de Dolores”.

El primer evento tuvo lugar en el Centro Histórico, a la entrada de la Casa Griensen, Museo de Historia Regional de Parral, donde se entregaron los trabajos del programa Colores de Chihuahua, que incluyeron la aplicación de pintura en 14 mil metros cuadrados de superficie, distribuidos en 148 fachadas.

La actividad tuvo como propósito mejorar la imagen urbana, realzar el atractivo turístico y cultural de la zona, fortalecer el sentido de pertenencia entre sus habitantes y ofrecer un entorno más agradable a quienes visitan el municipio.

Los trabajos representaron una inversión bipartita de 1.5 millones de pesos, con aportaciones de los gobiernos del Estado y Municipal.

El corte de listón estuvo a cargo de Francisco Javier Orrantia, director de Planeación Turística de la Secretaría de Turismo, en representación del secretario Edibray Gómez Gallegos.

También asistieron Nora Carrillo de Calderón, primera dama del municipio, en representación del alcalde Salvador Calderón; Emmanuel Espinoza, director de Turismo Municipal y José Núñez, representante de las personas beneficiadas.

Posteriormente, en el Panteón Municipal de Dolores, se entregaron los trabajos de restauración de tres monumentos funerarios y la memoria de Chihuahua, los cuales presentaban deterioro. Para su recuperación, la Secretaría de Turismo destinó 381 mil pesos.

Los monumentos intervenidos corresponden a:

Tumba de los 16 Soldados Franceses: alberga los restos de los combatientes que murieron durante la histórica Batalla de Parral

Tumba del licenciado Carlos Pacheco Ceballos: dedicada a este destacado político, militar y héroe de la Intervención Francesa

Tumba del general Manuel Chao Rovira: corresponde al militar revolucionario y exgobernador de Chihuahua

En este segundo acto también estuvieron presentes Francisco Javier Orrantia Franco y Emmanuel Espinoza, así como Roberto Baca Ornelas y Manuel Ángel González, representantes del colectivo “Salvemos el Patrimonio Cultural”, y Gilberto Pinoncely, representante del Consulado de Francia.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura turística, la recuperación de espacios emblemáticos y la preservación del patrimonio histórico y cultural de los municipios.

Estas labores contribuyen a enriquecer la experiencia de quienes visitan el Pueblo Mágico de Hidalgo del Parral y a consolidar su atractivo como destino turístico.