Choque entre deja a una mujer lesionada en Miguel de Cervantes y Tecnológico

Un choque entre una patrulla Ford F-150 y un Nissan Sentra blanco dejó a una mujer lesionada en el cruce de las avenidas Miguel de Cervantes y Tecnológico, donde ambos conductores aseguraron contar con la luz verde del semáforo.

De acuerdo con los primeros reportes, la patrulla circulaba por Tecnológico, de sur a norte, mientras que el Nissan Sentra transitaba de este a oeste por Miguel de Cervantes. Al llegar al cruce se registró el impacto, cuyas circunstancias serán determinadas por las autoridades correspondientes.

La conductora del Sentra resultó lesionada y fue atendida en el lugar por paramédicos de Cruz Roja, quienes posteriormente la trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Elementos de Policía Vial acudieron para tomar nota del accidente y realizar las diligencias correspondientes.