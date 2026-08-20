Participaron bomberos municipales en Carrera Vertical por el Día del Bombero

En el marco de las actividades por el Día del Bombero, compañeras y compañeros del H. Cuerpo de Bomberos participaron en la Carrera Vertical, realizada en el edificio del H. Congreso del Estado.

En esta competencia participaron 26 hombres, 8 mujeres y una bombera voluntaria, quienes salieron cada minuto para subir los 18 pisos de la torre, cargando cerca de 45 kilos de equipo por la escalinata, con el objetivo de registrar los mejores tiempos.

La carrera puso a prueba su resistencia, fuerza, condición física y, sobre todo, la vocación de servicio y compromiso que mantienen con las familias chihuahuenses.

Durante la actividad se contó con personal médico de asistencia, así como con una ambulancia de la corporación de seguridad, en caso de que se presentara alguna emergencia.

Además, personal de CEDIPOL participó como staff y coordinó el trayecto de las y los bomberos durante la competencia.

Los primeros lugares fueron:

CATEGORÍA VARONIL

1º Luis Raúl González Ávila

2º Edgar Caro Ramos

3º Jesús Daniel López Bejarano

CATEGORÍA FEMENIL

1º Jennifer Ali Ruiz Juárez

2º Viviana Barrios Torres

3º Fátima Lizbeth Guzmán Delgado