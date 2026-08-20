Entregan Acuerdos de Incorporación y RVOE a planteles particulares

La Secretaría de Educación y Deporte, a través del Departamento de Certificación, Incorporación y Control Escolar, llevó a cabo la entrega de Acuerdos de Incorporación y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) a diversas instituciones particulares de la entidad.

Durante el acto protocolario presidido por el titular de la dependencia, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, se benefició a 43 planteles que solicitaron la incorporación de niveles escolares, la adición de planes de estudio, así como cambios de domicilio o de titularidad.

En su intervención, el funcionario destacó que este proceso otorga plena certeza jurídica a las escuelas para desarrollar sus proyectos dentro del marco legal, lo que a su vez garantiza a las familias y al alumnado que sus estudios cuentan con un respaldo formal.

El secretario reconoció la visión y el esfuerzo de quienes invierten en la formación de las nuevas generaciones de Chihuahua, e invitó a los planteles a mantener una gestión responsable.

A su vez, la jefa del Departamento de Certificación, Incorporación y Control Escolar, Fátima Baeza Baeza, explicó que dicha entrega es fruto del trabajo coordinado con las áreas académicas, tras emitir dictámenes favorables sobre los planes de estudio y las instalaciones.

Asimismo, la funcionaria subrayó que el proceso cumplió rigurosamente con los requisitos fijados por la Ley General de Educación, la Ley Estatal de Educación y los Acuerdos Secretariales aplicables para los niveles Básico, Medio Superior y Superior.