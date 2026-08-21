Sentenciado a 33 años de prisión por la muerte de un masculino y lesionar a dos mujeres en el año 2024

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 33 años de prisión, dictada en contra de Óscar Daniel E. F., por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa que cometió en Ciudad Juárez.

En el juicio oral, un agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida, demostró que el ahora sentenciado fue responsable de la muerte violenta de un masculino y las lesiones producidas a dos mujeres, en hechos registrados el 11 de febrero del año 2024, en la calle Teporaca y Federico Bonilla del fraccionamiento Torres Sur.

Las investigaciones ministeriales lograron establecer que, Óscar Daniel E. F., tripulaba un vehículo Mercedes Benz, línea ML 350, cuando disparó con un arma de fuego en contra de las víctimas, quienes viajaban a bordo de un automotor de la marca Ford, línea Focus.

El ahora sentenciado fue detenido en el término de la flagrancia por policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Con base en las pruebas que presentó el Ministerio Público, el Tribunal Oral del Distrito Judicial Bravos, dictó el fallo condenatorio en contra de Óscar Daniel E. F., quien en la audiencia de individualización de sanciones conoció la sentencia que purgará en el Cereso número tres.

Además, fue condenado a pagar la cantidad de 549 mil 364 pesos por concepto de reparación de los daños.