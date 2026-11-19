Santiago Baños descartó tener ofertas de otros equipos de la Liga MX y aseguró que no tiene intención de dejar la presidencia deportiva del América, pese a los rumores que lo colocan fuera de la institución en los próximos meses.

El directivo de las Águilas negó que Tigres u otro club del futbol mexicano se haya acercado para buscar sus servicios y dejó claro que está satisfecho con su trabajo en Coapa, donde permanecerá hasta que la directiva decida lo contrario.

“Amigos de los medios y demás que dicen que ya me voy en diciembre y otros que me voy en junio, igual y me ven aquí mucho tiempo. Estoy contento, feliz, lo he dicho siempre. Voy a estar aquí hasta el día que me digan gracias, estoy feliz, no ha habido ofertas en otros lados”, señaló en entrevista con TUDN.

Por otra parte, Santiago Baños habló sobre la salida de André Jardine del América y reconoció que el vínculo entre ambas partes había llegado a un punto de desgaste, principalmente por el cansancio acumulado por el entrenador brasileño tras su etapa al frente del club.

El directivo explicó que la ruptura se acordó en buenos términos y de común acuerdo, sin cerrar la puerta a que Jardine pueda regresar en el futuro.

“Yo creo que ya, como toda relación, estaba desgastado el tema; estaba muy cansado André, nos lo hizo saber terminando el torneo. Queríamos dejar una relación buena, queríamos dejarle las puertas abiertas por si algún día quiere regresar o si se presenta la oportunidad. Sanamente decidimos ambas partes dar por terminada la relación. Bueno, así fue, y tan amigos como siempre”, explicó.

Durante su etapa al frente del América, André Jardine conquistó tres títulos consecutivos de Liga MX —Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024— y se consolidó como uno de los técnicos más exitosos en la historia de la institución.