Chihuahua, Chih. — A través de un pronunciamiento difundido públicamente, se hizo un llamado a la unidad y participación de la ciudadanía para defender el rumbo y la toma de decisiones en el estado frente al escenario político actual.

En el mensaje emitido, se advirtió sobre el contraste entre los proyectos políticos que buscan incidir en la entidad,señalando que mientras Morena promueve un modelo de obediencia, la postura local apuesta por garantizar que los habitantes del estado decidan su propio futuro.

“Chihuahua siempre necesita de todos. Los chihuahuenses no nos rajamos y sabemos muy bien lo que está en juego.Morena quiere un Chihuahua que obedezca. Nosotros queremos un Chihuahua que decida su futuro. Lo que se quiere, se defiende. Y a Chihuahua lo vamos a defender juntos”, señala el texto difundido.

Con este posicionamiento, se reiteró la convocatoria a cerrar filas y mantener una participación activa en defensa de los intereses de la entidad.

(Nota: Si deseas atribuir el mensaje a algún actor o dirigente político específico, indícamelo y lo integro de inmediato en la redacción).