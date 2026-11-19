Este jueves, el frente frío número 7, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro polar sobre el noroeste y norte de México, en interacción con un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de frío a fresco por la mañana, de templado a cálido por la tarde, ambiente de muy frío a frío en la zona serrana, cielo de despejado a parcialmente nublado.
Si quieres saber todo lo relacionado con los #Frentes 6 y 7 que afectan #México, ingresa a https://t.co/R8Yan9vLdN y entérate pic.twitter.com/70XujKRrPq
— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 19, 2026
Vientos de 5 a 15 km/h, con rachas que pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas norte, oeste y sureste, incluye: Ahumada, Matachí, Guerrero, Parral, Matamoros, Allende, Coronado y Jiménez.
Posibles lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de la zona sureste, incluye: López, Coronado y Jiménez. Las lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 25/11, Juárez 23/9, Janos 22/6, Madera 17/3, Temósachi 18/1, Cuauhtémoc 20/5, Ojinaga 25/11, Delicias 26/11, Camargo 25/11, Jiménez 24/10, Parral 24/9, Creel 17/-1, Chínipas 31/16, Guachochi 18/0, El Vergel 17/-2.