Conocido por sus habilidades culinarias, sus críticas mordaces y su abundante uso de palabrotas, el chef británico Gordon Ramsay consolidó el miércoles su lugar en la historia de Hollywood con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles.

Ramsay, de pie en el podio, bromeó diciendo que planea pulir su estrella todos los sábados a las 9 a. m. por el resto de su vida y servir un delicioso desayuno al público.

“Armaré una pequeña cocina móvil y les prepararé a todos unos huevos revueltos increíblemente suaves” dijo el chef.

Bromas aparte, Ramsay dijo que se sentía increíblemente agradecido por el honor.

“Soy el chef más afortunado del planeta porque puedo hacer lo que siempre he soñado”, afirmó.