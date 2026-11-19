Ante las críticas del senador Juan Carlos Loera por la llegada de expriistas y expanistas al proyecto del coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, la diputada local de Morena, Magdalena Rentería, afirmó que Loera de la Rosa nada se la pasa “haciendo berrinches”.

“Ay ese Juan Carlos, haciendo berrinche nada más”, fueron las palabras textuales de la legisladora juarense, quien argumentó que “Morena es un partido abierto a todo el que quiera llegarse, acercarse al proyecto, al movimiento”.

Rentería insistió que ante la suma de la exdirigente municipal del PRI en Juárez, Mireya Porras y la exdirigente estatal del ONMPRI, Aldonza González, “el movimiento es totalmente abierto. Nuestra presidenta nacional ya lo dijo en una rueda de prensa: el movimiento, si queremos que siga avanzando, se tiene que abrir. En el 2018 se abrió el movimiento y fue como logramos la Presidencia de la República”.