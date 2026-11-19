El presidente chino, Xi Jinping, presidió este jueves la inédita reunión trilateral con sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin, con la guerra en Ucrania y el control de armas nucleares en la agenda.

Los mandatarios se sentaron alrededor de una gigantesca mesa redonda, con un arreglo floral en el centro, en una villa de Shenzhen, en el sur de China.

Allí, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), tomaron la palabra por turnos para pronunciar sus declaraciones iniciales.

“Estamos haciendo historia de verdad”, dijo Trump. “Los tres tenemos mucho de qué hablar”.

Putin afirmó que los tres países tienen “numerosos intereses compartidos en la resolución de conflictos regionales, incluido, obviamente, el conflicto en Ucrania”.

Xi no hizo referencia a Ucrania en su intervención inicial, pero declaró: “La historia nos enseña que, cuando las grandes potencias conviven en armonía, el mundo está en paz. Cuando las grandes potencias se enfrentan, el mundo cae en la agitación”.

Los analistas consideran poco probable que la reunión trilateral produzca grandes acuerdos, dadas las profundas diferencias sobre Ucrania, Irán, las armas nucleares y el comercio. Sin embargo, el encuentro ha inquietado a países más pequeños que temen que sus intereses queden relegados.

Antes de la reunión trilateral, Trump mantuvo encuentros por separado con Xi y Putin, y se refirió a ambos como amigos.

El mandatario estadounidense aseguró que tanto él como Xi consideran fundamental que el petróleo pueda transitar por el estrecho de Ormuz, cuyo tráfico se ha visto alterado por la guerra de Irán. El presidente chino, por su parte, no ha mencionado hasta ahora Ucrania ni Irán en sus intervenciones durante la cumbre.

Patricia Kim, investigadora de política exterior de la Brookings Institution, señaló que China no querría aparecer como mediadora de un acuerdo sobre Ucrania, dada la “imagen problemática” que supondría la ausencia de Kiev y de los líderes europeos.

“Xi ha caracterizado la guerra entre Rusia y Ucrania como un problema fundamentalmente europeo, lo que hace que Beijing esté aún menos dispuesta a asumir la responsabilidad de resolverlo”, afirmó Kim.