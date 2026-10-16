Regidores de Morena dan la espalda a infraestructura para Chihuahua en Cabildo: cuestiona Navarrete

Chihuahua, Chih.- El regidor José Alfredo Navarrete Paz cuestionó la postura de los representantes de Morena en el H. Ayuntamiento de Chihuahua, luego de que dos de sus integrantes votaran en contra y uno más se abstuviera de respaldar la primera etapa del bulevar Luis H. Álvarez, conocido como Poniente 5, una obra destinada a mejorar la movilidad y conectividad de miles de chihuahuenses.



El Presidente de la Comisión de Gobernación recordó que, durante la pasada sesión de Cabildo, Miguel Riggs y María Elena Rojo votaron en contra, mientras que Hugo González optó por la abstención, pese a que los gobiernos Municipal y Estatal encontraron una alternativa para realizar el proyecto sin recurrir al endeudamiento bancario inicialmente planteado.



“Primero cuestionaron que Chihuahua se endeudara para construir infraestructura. Ahora que encontramos una alternativa sin solicitar un crédito, tampoco la respaldan. Entonces, ¿el problema era realmente la deuda o simplemente no quieren apoyar los proyectos que benefician a nuestra ciudad?”, expresó Navarrete Paz.



El edil panista destacó que la obra contempla una inversión de 150 millones de pesos, aportados en partes iguales por los gobiernos Municipal y Estatal, demostrando que mediante la coordinación institucional es posible impulsar infraestructura sin comprometer las finanzas municipales con nuevos créditos bancarios.



cuestionó la contradicción entre la postura de Morena en el Ayuntamiento y la de su partido a nivel federal, donde se ha respaldado un techo de endeudamiento de aproximadamente 1.7 billones de pesos.



“Resulta contradictorio que a nivel federal Morena respalde endeudamientos de esa magnitud y que aquí sus regidores no acompañen una obra para la cual ya encontramos una alternativa de financiamiento. Si allá no tienen inconveniente en respaldar la deuda, ¿por qué aquí se niegan a apoyar la infraestructura que necesitan los chihuahuenses?”, cuestionó.



Navarrete Paz sostuvo que votar en contra o abstenerse también implica asumir una responsabilidad frente a la ciudadanía, especialmente cuando se trata de decisiones relacionadas con el crecimiento y desarrollo de la capital.



“No basta con votar en contra o abstenerse. Los chihuahuenses merecen saber cuáles son sus argumentos y qué alternativas proponen para atender las necesidades de infraestructura de nuestra ciudad. La responsabilidad de un representante también está en ofrecer soluciones”, manifestó.



El regidor reiteró que el desarrollo de Chihuahua requiere voluntad política, coordinación entre gobiernos y decisiones que respondan a las necesidades de la población, por encima de cualquier diferencia partidista.



“Mientras unos buscamos alternativas para que Chihuahua siga creciendo sin recurrir a nuevos créditos bancarios, otros deciden no respaldar proyectos importantes para su desarrollo. Chihuahua necesita infraestructura, inversión y visión de futuro. Nuestra ciudad y el bienestar de sus familias deben estar siempre por encima de cualquier interés partidista”, concluyó.