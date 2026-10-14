Romero y Ariadna, foco en Chihuahua-“Fuego amigo” en el PAN-Informes edilicios-Caiga quien caiga

Después de que la semana pasada los dirigentes nacionales del PAN, Jorge Romero, y de Morena, Ariadna Montiel, se trenzaron en redes sociales por los números de una encuesta, debate digital al que se sumó el jefe nacional priista, ‘Alito’ Moreno, ayer el líder del CEN panista volvió a presumir los resultados de la encuesta RUBRUM, para lo cual arrobó a Montiel Reyes, luego de que en días pasados, la exsecretaria del Bienestar se burló de la publicación de Romero debido a que el PAN aparecía dos puntos abajo de Morena, sin embargo, en la encuesta publicada ayer, ya con nombres y careo directo, así como con la suma de los partidos aliados, en este caso azules y tricolores, Marco Bonilla apareció en primer lugar con el 40.6 por ciento de las preferencias, mientras que Cruz Pérez Cuéllar, de la alianza entre Morena, Verde y PT, se ubicó en segundo con el 35.2 por ciento.

Y aunque aún es temprano y todavía faltan siete semanas para que inicien las precampañas, lo cierto es que las encuestas más recientes ilusionan al panismo respecto al proyecto de Bonilla, que aunque todavía no es oficial, será también arropado por el PRI, pues no hace mucho, Morena y la 4T parecían invencibles en lo que a la gubernatura se refiere, motivo por el que Romero Herrera tiene razones del por qué andar contento. Ahora lo que falta es no claudicar y unirse en torno al alcalde con licencia de Chihuahua capital, quien desde que tomó protesta como coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, se ha concentrado en sumar estructura para su proyecto.

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Pero tal parece que quienes no entienden que la unión hace la fuerza y que los intereses personales no deben ir por encima del partido, son algunos suspirantes a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, quienes ayer confundieron la gimnasia con la magnesia, y enviaron gente a la sede del Comité Directivo Municipal para tronar la reunión de militantes a la que había convocado el dirigente César Komaba, con la intención de platicar y escuchar los diversos puntos de vista respecto a las alianzas electorales.

Resulta que a los enviados, quienes dijeron ser “simpatizantes”, pero no militantes, les encargaron la misión de protestar contra la “imposición” de candidatos y el “dedazo”, pues asumieron que se hablaría de futuras candidaturas, sin embargo, al arribar se dieron cuenta que el meollo era el tema de las alianzas, y ahí fue cuando también decidieron protestar en contra de una posible coalición con el PRI, cuando a decir de los malosos, los “simpatizantes” del PAN que reventaron la reunión, provienen de seccionales con pasado tricolor. Se trata de “fuego amigo” para buscar detonar el proceso interno desde dentro… y en Palacio ya se dieron cuenta de dónde venía la lumbre.

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Ya que andamos con los panistas, esta tarde en el Teatro de la Ciudad, los regidores que integran la fracción edilicia de Acción Nacional en el Cabildo capitalino, rendirán su Segundo Informe de Actividades, evento que se llevará a cabo a las 18 horas y en el que Luis Abraham Villegas, José Alfredo Navarrete, Chela Martínez, Myrna Monge, Félix Martínez, Isaac Díaz, Lupita Borruel, Adán Galicia, Alma Cristina Treviño, Ernesto Ibarra y Joni Barajas, ya se alistan para presentar dicho Informe al que están invitados liderazgos del PAN a nivel estatal y municipal, mientras que la regidora priista Ana Lilia Orozco, también hará lo propio hoy a las 11 horas en la Sesión de Cabildo.

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Ya que andamos con los Informes, el que ya tiene fecha para presentar el suyo es el diputado federal del PRI, Alex Domínguez, el cual será el próximo sábado 31 de octubre en un conocido salón de eventos allá sobre la Prolongación Teófilo Borunda, a las 11 de la mañana, en donde el también dirigente estatal del partido tricolor, espera a todos los líderes de la familia revolucionaria en el estado, desde sus colegas legisladores federales en San Lázaro y diputados locales, así como reconocidos priistas de otros estados y por supuesto uno que otro panista que se dará cita para refrendar esa posible alianza, pues chance de aquí a poco más de dos semanas, ya se conozca por dónde irán los tiros respecto a la coalición entre el PRI y el PAN.

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Con eso de que hoy es 14 de octubre y oficialmente se trata del Día Estatal del Murciélago, propuesta que presentó el año pasado el diputado local del Verde y presidente de la Comisión de Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado, Tavo Borunda, esta tarde, los integrantes de dicha Comisión que es presidida por el legislador del PVEM y conformada por los diputados Rosana Díaz, los panistas Arturo Zubía y Alfredo Chávez, así como por el coordinador de la bancada del PRI, Arturo Medina, decidieron realizar la reunión de Comisión a las 17 horas precisamente en el Santuario de los Murciélagos, ubicado en el municipio de Santa Eulalia, con la intención de recordar el día y de concientizar sobre la importancia de esta especie en el equilibrio ecológico, la agricultura y la biodiversidad de Chihuahua.

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Tal como le adelantamos ayer, los resultados de la investigación que la gobernadora Maru Campos encargó a la hoy vicefiscal Wendy Chávez en torno a la presunta intervención de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, está más que lista y la Góber ya tiene los resultados, por lo que sólo es cuestión de tiempo para que en Palacio de Gobierno decidan revelar lo que Wendy y su equipo investigaron al respecto, en lo que promete ser digno de guión peliculesco, pero que tal y como la jefa del Ejecutivo chihuahuense pactó con la presidenta Claudia Sheinbaum en aquella reunión del 19 de septiembre en el Aeropuerto de Juárez, habrán de rodar cabezas y caer los responsables.