“Medusa espacial” ilumina el cielo tras el lanzamiento de un cohete en EE.UU.

Una nube con forma de medusa apareció la mañana de este martes sobre el cielo de Florida tras el despegue de un cohete Falcon 9 de SpaceX desde Cabo Cañaveral.

Thank you @elonmusk

Incredible view of the SpaceX Falcon 9 launch (CRS-35) from Canton, Georgia this morning! 🚀

​The glowing "space jellyfish" effect happens when upper-atmosphere exhaust catches the first rays of sunlight before dawn.

​#SpaceX #CantonGA #Falcon9 #Georgia pic.twitter.com/tDEyJKCmFF — Leszli Kálli (@LeszliKalliL) October 13, 2026

El lanzamiento, destinado a enviar una misión de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional, dejó una columna de gases que se expandió en la alta atmósfera.

El fenómeno, conocido como “medusa espacial”, ocurre al amanecer cuando la luz del Sol ilumina los gases del cohete mientras el suelo aún permanece en penumbra.