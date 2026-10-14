Registro de jornada: La prueba que decidirá los juicios laborales a partir del 2027

Mientras la jornada de 40 horas acaparó la conversación ejecutiva, el mismo decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de mayo de 2026 adicionó una obligación con impacto operativo inmediato: la fracción XXXIV al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Registro electrónico de jornada

Reloj checador obligatorio 2027

Ésta obliga a las organizaciones a registrar electrónicamente el inicio y fin de la jornada de cada persona trabajadora y a entregarlo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) cuando sea requerido. La dependencia emitirá las disposiciones de carácter general con el alcance y las excepciones, las cuales entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

El costo del incumplimiento en el balance corporativo

La nueva fracción IV Bis del artículo 994 fija sanciones de 250 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor diario de 2026, de 117.31 pesos, las multas oscilan entre 29,327.50 y 586,550 pesos.

El impacto financiero escala porque el artículo 992 dispone que, cuando una omisión afecta a varios trabajadores, se impone una sanción por cada uno, y la reincidencia duplica el monto. Para una empresa de 50 colaboradores, el escenario mínimo supera los 1.4 millones de pesos.

Sin embargo, el riesgo mayor se ubica en los tribunales laborales. La LFT ya establecía que, ante una controversia, corresponde al patrón probar la jornada ordinaria y la extraordinaria de hasta nueve horas semanales (art. 784, fracc. VIII), debiendo conservar y exhibir sus controles de asistencia (art. 804, fracc. III).

De no hacerlo, se presumen ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos que el trabajador afirme en su demanda (art. 805). La reforma añade un elemento decisivo para las áreas jurídicas: el contenido del registro electrónico hará prueba plena si se acredita que fue acordado entre la persona trabajadora y la empleadora.

“En la práctica, esto cambia la economía de un juicio laboral”, sostuvo Raúl Santillán, CEO de FiscoClic. “Muchas demandas por horas extra se pierden porque la empresa no puede demostrar la jornada real. Con un registro íntegro y reconocido por ambas partes, la discusión pasa a un dato verificable”, aseguró Santillán.

Para los consejos de administración y las áreas de finanzas, una jornada mal documentada representa un pasivo contingente. Los reclamos de horas extra rara vez llegan solos: suelen acompañar una demanda por despido, y si la empresa no acredita la causa, los salarios vencidos corren hasta por 12 meses; si el juicio se prolonga, se suman intereses del 2% mensual sobre una base de 15 meses de salario (art. 48). La calidad del registro define la capacidad de defensa frente a esa exposición.

La aritmética de las 40 horas

El registro electrónico será también el tablero de control para administrar la reducción gradual de la jornada. El decreto prohíbe que la medida implique una disminución de sueldos, salarios o prestaciones (artículo séptimo transitorio), por lo que el costo por hora ordinaria subirá 4.3% en 2027 (con 46 horas) y alcanzará un alza del 20% al llegar a las 40 horas en 2030.

Las horas extra mantendrán topes (nueve semanales hasta 2027 y 12 en 2030), y el excedente se pagará con un 200% adicional (art. 68). Sin un dato confiable, la dirección financiera no sabrá qué parte de ese costo compra productividad y qué parte paga desorden operativo.

Por qué el reloj checador tradicional resulta insuficiente

El debate se ha simplificado bajo la idea de un “reloj checador obligatorio para 2027”. No obstante, la ley no exige un dispositivo físico, sino un registro electrónico de la jornada, en un entorno donde la dinámica laboral ya no ocurre frente a una puerta: coexisten equipos híbridos, personal en campo, fuerza de ventas en ruta y esquemas multisucursal.

Un sistema biométrico fijo no se traslada con el trabajador, y desplegar infraestructura por cada obra o sucursal multiplica el gasto de capital sin cubrir la movilidad.

Tampoco resulta viable extraer datos del reloj para procesarlos en Excel. Auditorías académicas recopiladas por Raymond Panko, de la Universidad de Hawái, revelan que más de ocho de cada diez hojas de cálculo contienen errores, sumado a que un archivo editable sin registro de cambios es fácilmente impugnable en litigio.

En junio pasado, Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, adelantó que la autoridad busca sistemas con “perfecta trazabilidad” y acceso directo a la información sin necesidad de realizar visitas domiciliarias.

El propio decreto encarga a la dependencia recopilar y evaluar datos sobre la implementación de la medida (artículo sexto transitorio).

“El estándar que viene es de trazabilidad: quién registró, cuándo, desde dónde y quién modificó qué”, explicó Santillán. “Eso no se logra con un archivo que se corrige a mano cada quincena. Y cuando auditar a una empresa le cueste a la autoridad una consulta digital y no una inspección física, el volumen de revisiones se incrementará”, mencionó Santillán.

Cuatro pruebas de validación para los sistemas de control

Este estándar regulatorio se traduce en cuatro criterios de validación tecnológica para las empresas:

Que la hora no dependa del reloj del dispositivo; que cualquier corrección deje un historial inalterable

Que el trabajador pueda consultar y aclarar su registro (clave para acreditar el acuerdo de prueba plena)

Que la solución funcione en la ubicación real del personal, no solo en los accesos corporativos.

La plataforma de FiscoClic fue desarrollada bajo estos cuatro ejes. Permite registros desde aplicación móvil, WhatsApp, kiosko con código QR y navegador web; conserva en bitácora cualquier ajuste con usuario, fecha y motivo; facilita que el colaborador consulte su historial y solicite aclaraciones; y, en zonas sin conectividad, la aplicación mantiene el registro protegiendo la integridad de la hora.

Diversas organizaciones están postergando sus decisiones a la espera de que la STPS publique los lineamientos finales. Para Santillán, esto representa un riesgo operativo: “Las reglas van a precisar alcances y excepciones, pero no van a eliminar la obligación. Y la evidencia probatoria que defiende a una empresa en un juicio no se construye el 2 de enero: se consolida con meses de registros confiables”.