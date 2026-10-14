“Esperen a ver lo que le haremos a Irán. Vamos a darles una buena lección”: Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha vuelto a amenazar a Irán, advirtiendo de que su país va a poner a Teherán en su sitio.

“Esperen a ver lo que le haremos a Irán. Vamos a darles una buena lección. […] Porque ya basta. Ya, saben, estamos hartos”, manifestó este martes durante un discurso.

—❗️🇺🇸/🇮🇷 Presidente Trump: "Espere a que vea lo que vamos a hacer con Irán. Vamos a hacer algo importante. Ellos simplemente están esperando. Espere a ver lo que vamos a hacer con Irán, porque, en cierto modo, ya hemos terminado con eso. Ya saben, ya hemos terminado." pic.twitter.com/GkZlAuDrZd — Al Furkán (@AngelVazquez40) October 14, 2026

Las amenazas de Trump se producen en medio del estancamiento de las negociaciones entre Washington y Teherán. Así, el 29 de septiembre Axios reportó que los esfuerzos realizados por los mediadores cataríes para lograr un avance diplomático entre EE.UU. e Irán habían tenido poco éxito, ya que ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder.

Ante esa situación, el inquilino de la Casa Blanca sugirió en varias ocasiones incrementar el uso de la fuerza militar contra la República Islámica y hasta amenazó con aniquilarla. En este sentido se pronunció en una entrevista con la revista Time, publicada el 1 de octubre, en la que abogó por “aniquilar a Irán”, asegurando que es la única opción para restablecer la estabilidad en el mundo.

Sin embargo, en otra interacción con periodistas el 3 de octubre, dio a entender que tomará una decisión sobre las acciones de EE.UU. frente al conflicto con Irán, en un momento en que el proceso de negociaciones se encuentra en un punto muerto. “Tenemos que tomar una decisión sobre Irán, y la tomaré yo. Irán ha quedado diezmado, así que la única cuestión es si será por la vía fácil o por la difícil. Lo haremos por la vía fácil o por la difícil”, aseveró.