Prevén lluvias en las regiones sur y noreste debido al frente frío 2; máxima será de 29°C en la ciudad de Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que permanece vigente la alerta preventiva, ante el pronóstico de lluvias y vientos fuertes para diversas regiones del estado, debido al paso del frente frío número 2, en interacción con distintos fenómenos meteorológicos.

⚠️☔️⛈️En las próximas tres horas se pronostican #Chubascos con #Lluvias puntuales fuertes y #DescargasEléctricas en entidades del noroeste, norte y occidente de #México🇲🇽. 🤓Más información en las imágenes ⬇️ pic.twitter.com/qCn7yh1peF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 14, 2026

Este miércoles se prevén lluvias de moderadas a puntualmente fuertes, de entre 25.1 y 50 mm, en Matamoros, Allende, López, Coronado, Jiménez, Camargo y Manuel Benavides.

Serán de dispersas a moderadas en Guadalupe y Calvo, Balleza, Nonoava, Julimes, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, San Francisco de Conchos, La Cruz, Coyame y Ojinaga.

También podrían registrarse lluvias aisladas a dispersas en Guachochi, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui y Delicias, y aisladas en Guadalupe, Morelos, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc y Riva Palacio.