Robot rompe marcas humanas en el primer medio maratón robótico del mundo

Este domingo se celebró en Pekín (China) el primer medio maratón mundial de robots humanoides. Los participantes compitieron en una pista diseñada específicamente, saliendo en secuencia. El evento incluyó dos modalidades: navegación autónoma y control remoto.

El robot ‘Lightning’, desarrollado por una empresa tecnológica de Shenzhen, se alzó con la victoria al completar el recorrido en 50 minutos y 26 segundos, superando incluso el récord mundial humano de media maratón registrado este año.