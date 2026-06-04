Tom Holland no escatima elogios para Zendaya: “Es la mejor actriz del momento”

A pocas semanas del estreno de dos de sus películas más esperadas, Tom Holland compartió la admiración que siente por Zendaya tanto como actriz como compañera de vida.

Mientras se preparan para compartir pantalla en dos de las películas más esperadas del año, Spider-Man: Brand New Day y The Odyssey, Tom Holland no ocultó la admiración que siente por Zendaya, tanto en el terreno profesional como en el personal.

Tom Holland elogia a Zendaya y celebra trabajar de nuevo juntos

Durante su participación en el podcast Good Hang with Amy Poehler, el actor británico habló sobre lo que ha aprendido al observar el trabajo de su pareja y destacó la entrega con la que afronta cada uno de sus proyectos.

Zendaya y Tom Holland (Getty Images)

“Creo que lo que me encanta de verla trabajar como actriz es que no tiene miedo”, comentó cuando la conductora Amy Poehler le preguntó qué había aprendido de Zendaya a lo largo de los años.

Tom Holland aseguró que una de las cualidades que más le impresionan de Zendaya es la manera en que se involucra en cada personaje: “Ella se entrega por completo, como si dijera: ‘Voy a darlo todo’. Creo que cuando la ves como Rue en Euphoria, es completamente diferente a como es en la vida real”.

El actor también destacó la versatilidad de la actriz estadounidense a lo largo de su carrera: “Y luego, si la ves como Emma en The Drama, es una interpretación totalmente distinta, pero con la misma intensidad, pasión y determinación. Creo que es la mejor actriz del momento, de verdad creo que tiene algo especial”.

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Holland y Zendaya se conocieron en 2017 durante el rodaje de la película Spider-Man: Homecoming, donde interpretaron a Peter Parker y MJ. Aunque durante años mantuvieron en privado su vida sentimental, la pareja hizo pública su relación en 2021. Desde entonces, ambos se han convertido en una de las parejas más populares de Hollywood. A principios de 2025, diversos medios reportaron su compromiso, aunque los actores han optado por mantener los detalles de su vida privada lejos de los reflectores.

La química de Tom Holland Zendaya va más allá de su relación

Más allá del romance, Tom Holland explicó que compartir su vida con alguien que entiende las exigencias de la industria cinematográfica ha sido fundamental para él.

“El mundo del cine es una locura. Hay altibajos”, señaló. “Es maravilloso tener a alguien que lo entienda tan bien, con quien puedes apoyarte y animarte mutuamente. Es un salvavidas, de verdad. No me imagino haciendo lo que hago sin ella”.

Tom Holland y Zendaya se comprometieron en matrimonio (Amy Sussman/Getty Images)

Durante la entrevista, Holland reveló que la confianza que existe entre ellos les ha permitido colaborar de forma más creativa durante las filmaciones. Recordó que mientras trabajaban en Spider-Man: Brand New Day identificaron una escena que no terminaba de convencerlos y decidieron replantearla juntos hasta encontrar una mejor versión:“Tuvimos un momento increíble en Spider-Man: Brand New Day, y esto solo fue posible gracias a nuestra relación”.

Tom Holland y Zendaya (Getty Images)

Para Holland, la conexión que han construido fuera de cámaras no solo fortalece su relación, sino que también se refleja directamente en el trabajo que realizan juntos frente al público.

La presencia de la pareja en la cartelera será constante durante las próximas semanas. Ambos forman parte de The Odyssey, del director Christopher Nolan, donde Holland interpreta a Telémaco y Zendaya da vida a Atenea. También llegarán juntos a los cines con Spider-Man: Brand New Day, nueva entrega del Universo de Marvel.