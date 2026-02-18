Roban auto a DIDI durante la madrugada; municipales lo recuperan y detienen a probable implicado

Un auto de la plataforma DIDI, del cual habían despojado al conductor durante la madrugada luego de prestar un servicio a dos personas, fue recuperado por agentes municipales y detenido uno de los probables responsables.

El detenido fue identificado como Miguel Ángel G. Z., de 30 años de edad y según la versión de la víctima, él y otra persona le solicitaron un traslado de la colonia Plan de Ayala hacia el sur de la ciudad aproximadamente a las 3 de la mañana, pero al llegar a la colonia Crucero le pidieron detenerse y mediante amenazas con arma blanca lo obligaron a bajar de la unidad.

El par de presuntos delincuentes le quitaron también un teléfono celular de la marca iPhone y emprendieron la fuga en el auto Chevrolet Sonic modelo 2017, el cual se ubicó al circular por la avenida Tabalaopa, donde se detuvo al ya mencionado tras una breve persecución pues intentaba ingresar al municipio de Aquiles Serdán por una brecha.

Conforme a procedimiento, el detenido fue trasladado a la comandancia Sur para ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado y dar seguimiento al ilícito, en tanto el auto fue resguardado en patios del C-7.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.