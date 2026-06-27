Empresario y dos hombres son detenidos tras riña con ejidatarios en La Haciendita

Un empresario identificado como Eduardo A.N., de 53 años, y dos hombres más fueron detenidos luego de protagonizar un altercado con ejidatarios en el sector de La Haciendita. Los tres fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Zona Centro, autoridad que realizará las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

De acuerdo con la versión de los ejidatarios, la confrontación inició cuando se negaron a trabajar y a llegar a acuerdos con el empresario, lo que derivó en una discusión que escaló hasta las agresiones físicas. Durante el enfrentamiento, Eduardo A.N. sufrió lesiones en el rostro y, presuntamente, sacó un arma de fuego corta con la que realizó un disparo al aire.

Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos de la Policía Municipal localizaron e interceptaron al empresario cuando intentaba retirarse del lugar en una camioneta tipo pick up blanca. Durante la inspección le aseguraron una pistola Glock calibre .380, para la cual presentó un permiso de portación expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional. Junto con él también fueron detenidos Daniel A.A.T., de 24 años, y César O.G.P., de 54 años, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones.