Joven es localizado sin vida en una vivienda de la colonia Villa Juárez; investigan posible sobredosis

Un joven de entre 20 y 25 años de edad fue localizado sin vida por su madre al interior de una habitación de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Sexta y José Velázquez, en la colonia Villa Juárez. El hallazgo generó la movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima pudo haber fallecido a consecuencia de una presunta sobredosis, aunque será la investigación y los resultados de la necropsia los que determinen de manera oficial la causa del deceso.

Elementos de la Policía Municipal del Distrito Morelos acordonaron el inmueble y solicitaron la presencia de peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar el procesamiento de la escena. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense acudió al lugar para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a las instalaciones del C4, donde se practicarán los estudios correspondientes.