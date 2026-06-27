Conductor pierde el control y choca contra muro de contención en la avenida Tecnológico

Un conductor que circulaba a bordo de un Volkswagen Vento color negro sufrió un accidente la tarde de este sábado sobre la avenida Tecnológico, en sentido de sur a norte, luego de perder el control del volante justo antes de incorporarse al puente que cruza la avenida Escutia.

De acuerdo con el reporte, el vehículo se impactó contra el muro de contención al inicio del puente. A pesar de lo aparatoso del choque, tanto el conductor como la mujer que lo acompañaba resultaron ilesos y no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para atender el percance, elaborar el reporte correspondiente y coordinar el tráfico vehicular mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad siniestrada.