Ring en X-Maru responde a Ariadna y Citlalli-Alfredo y los “impresentables”-¿Voto cruzado?

Aunque se había mantenido al margen de la “guerra” de mensajes entre la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel y el jefe priista ‘Alito’ Moreno, la gobernadora Maru Campos se subió al ring de X y les respondió a la exsecretaria del Bienestar y también a la titular de la Comisión Nacional de Elecciones morenista, Citlalli Hernández, quienes arremetieron en su contra por aquel encuentro entre ella y ‘Alito’ el sábado pasado en Chihuahua capital, en donde prácticamente quedó concretada la alianza entre el PRI y el PAN. Y tal como lo dijo la jefa del Ejecutivo chihuahuense, aunque no suele responder ese tipo de mensajes, los comentarios mal intencionados de Montiel y Citlalli fueron la gota que derramó el vaso y por ende, la Góber decidió no quedarse callada.

En alusión al Halloween y al Día de Muertos, Maru recalcó que ambas morenas ven “fantasmas” tras la reunión que sostuvo con el jefe priista, y afirmó que sería mucho más útil si respondieran a las preguntas pendientes respecto a los presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado, es decir, de nueva cuenta la Gobernadora de Chihuahua puso el dedo en la llaga y les recordó que digan lo que digan, griten o pataleen y hasta se escuden con la mentada “traición a la patria”, el morenismo ya carga con un lastre que los perseguirá hoy y siempre: un gran porcentaje de chihuahuenses califican a Morena como el “narcopartido”.

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Otro que aprovechó X también para responderle a Citlalli Hernández, titular de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, es el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, el cual le recordó a Hernández los nombres de la gran lista de “impresentables” que el régimen de la 4T ha defendido y otorgado impunidad, simplemente por el hecho de sumarse al movimiento guinda, pues diga lo que diga Citlalli, los morenos son capaces de ocultar las transas de sus correligionarios, ya que con tan sólo ponerse la 4T en la frente, todos sus pecados quedan perdonados, sin importar que vengan del fango “prianista” que tanto critican, motivo por el que el líder de los diputados locales de Acción Nacional no se quedó callado y enlistó casi una treintena de políticos a los que el régimen ha purificado.

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Con todo y que la dirigencia nacional de Morena y que él mismo han llamado a la unidad, al coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, se le ha complicado, sobre todo por los simpatizantes de la coordinadora municipal Andrea Chávez. Resulta que la jefa de los llamados “Los de Abajo”, Rosa Lilia Cardona, denunció que varios de ellos están llamando al “voto cruzado”, es decir, sufragar por Andrea por la alcaldía de Ciudad Juárez y por el panista Marco Bonilla a la gubernatura, y es que por más que Pérez Cuéllar ha llamado a la unidad y tal como sucedió el fin de semana en la Asamblea realizada en Juárez, Chávez Treviño no se ha apersonado a ningún encuentro y al parecer está chambeando por su lado, así que esa teoría del “voto cruzado” chance y no es tan descabellada y algo sabe Cardona al respecto, quien en días pasados se registró para buscar ser la candidata de Morena a la alcaldía de Chihuahua capital.

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Otro que tampoco le ha abonado a la unidad que pretende la dirigencia nacional morenista en torno a Cruz Pérez Cuéllar, es el senador Juan Carlos Loera, quien de por sí siempre ha estado enfrentado con el hoy coordinador estatal de la 4T y alcalde con licencia de Juárez. Y es que a través de sus redes sociales, Loera de la Rosa denunció que empleados de la Delegación del Bienestar, esa que estuvo a su cargo el sexenio pasado, están siendo utilizados para participar en eventos de Pérez Cuéllar y también para promover su imagen, y aunque la denuncia se extendió en contra de los gobiernos estatal y municipal de la capital, lo hizo nada más de refilón, pues la denuncia real y con crítica de por medio, fue en contra de Cruz y el presunto uso de recursos públicos para su campaña por la gubernatura

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El que ayer comenzó su rehabilitación es el coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, Marco Bonilla, quien luego de sufrir una parálisis facial parcial, inició su tratamiento para, como él mismo lo dijo, recuperar su sonrisa, pero lo que siguen intactas son su fuerza y determinación, así que en unos días más y apenas concluya su tratamiento, Bonilla regresará al ruedo, sobre todo porque este sábado que viene, hay Consejo del PAN, en donde los azules definirán el tema de las alianzas y las candidaturas.