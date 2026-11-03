Fenómeno ‘El Niño’ aumentará la inflación en EU en 2027, prevé la Fed de San Francisco

San Francisco. El fenómeno meteorológico de ‘El Niño’, que podría provocar un aumento sin precedentes de las temperaturas oceánicas en los próximos meses, supone un “riesgo significativo” de que la inflación en Estados Unidos aumente en 2027, aunque es probable que también contribuya a la creación de empleo, según un estudio publicado el lunes por la Reserva Federal de San Francisco.

El actual fenómeno de ‘El Niño’ podría ser uno de los más intensos de los que se tiene constancia, pronosticó el mes pasado la Organización Meteorológica Mundial, y provocará sequías en algunos lugares, inundaciones en otros y un aumento de las temperaturas en muchas partes del mundo.

“Estimamos que el episodio actual podría haber incrementado ya los niveles generales de precios en aproximadamente 0.3 puntos porcentuales entre abril y julio de este año”, escribieron tres investigadores del banco regional de la Fed en la última edición de su “Economic Letter”.

“Las estimaciones apuntan a que ese aumento inicial se atenuará a finales de este año, pero que luego podría impulsar los precios en 2027 hasta en un punto porcentual”.

La Fed se enfrenta a una inflación que lleva más de cinco años y medio por encima de su objetivo del 2 por ciento debido a una serie de perturbaciones como las interrupciones en la cadena de suministro durante la pandemia, un fuerte aumento de los aranceles en 2025 y la subida de los precios del petróleo desde que comenzó la guerra en Irán a principios de este año.

La previsión de que otra posible perturbación podría ejercer presión al alza sobre los precios se produce en un momento en que la Fed también está abordando el impacto inflacionario de la demanda de bienes y servicios relacionados con la inteligencia artificial, así como unas condiciones financieras que, según los analistas, no son especialmente restrictivas.

La Fed mantuvo las tasas de interés sin cambios la semana pasada, pero se espera que suba la tasa de referencia en diciembre, y de nuevo el año que viene, para frenar la inflación.

Las implicaciones de ‘El Niño’ son inciertas

Las implicaciones de ‘El Niño’ para la economía estadunidense son inciertas, escribieron los investigadores asociados de la Fed de San Francisco, Molly Arden y Toby Graf, junto con la economista sénior Brigitte Roth Tran.

Aunque la mejora de la calidad de las previsiones del clima permite a las empresas, los hogares y los responsables de política monetaria estar mejor preparados que en el pasado, escribieron los autores del artículo, la integración global de los mercados implica que la economía estadunidense puede ser más sensible que antes a las perturbaciones externas.

“Acontecimientos más recientes, como las perturbaciones en el mercado de los fertilizantes, las interrupciones en la cadena de suministro de los mercados energéticos y los fenómenos meteorológicos sin precedentes, también podrían interactuar con este fenómeno de El Niño de formas inesperadas”, señalaron.