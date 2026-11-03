Caleb Williams brilla y Jeffery Simmons sacude a Seattle en triunfo 34-17 de los Bears

La actuación de Caleb Williams ayudó a preparar tres anotaciones cortas que le dieron la victoria de los Osos de Chicago 34-17 ante los Halcones Marinos de Seattle.

Seatle. Caleb Williams despejó el camino de los Osos desde la primera serie ofensiva. Lanzó un pase de anotación y se apoyó después en el aporte defensivo de Jeffery Simmons para llevar a Chicago a la victoria 34-17 ante los Halcones Marinos de Seattle en otro capítulo del tradicional lunes por la noche en la NFL.

Williams fue un motor anímico para los Osos, que mejoraron su récord a 6-2, contra una de las defensas más sólidas de la liga. No cometió pérdidas de balón, sufrió solo un sack y lanzó para 247 yardas, completando el 71 por ciento de sus pases.

La actuación de Williams ayudó a preparar tres anotaciones cortas de D’Andre Swift, lo que resultó ser más que suficiente contra Sam Darnold y los Halcones Marinos (4-4), gracias al impacto que Simmons tuvo en la defensa.

Adquirido la semana pasada procedente de Tennessee a cambio de dos selecciones de primera ronda, Simmons no tardó en tener impacto en una defensiva que carecía de jugadores decisivos.

Consiguió una captura en la primera serie ofensiva, sumó otra tacleada para pérdida de yardas y terminó con seis tacleadas y un pase defendido, mientras que Chicago limitó a Seattle a 252 yardas y una sola conversión en tercera oportunidad en 11 intentos.

Los Halcones Marinos, campeones defensores, sufrieron su tercera derrota en cuatro partidos y ahora se encuentran rezagados en la clasificación de los playoffs de la NFC, sin poder permitirse más tropiezos. Esta derrota puso fin a una racha de 30 partidos consecutivos sin perder por más de cuatro puntos, entre la temporada regular y los playoffs, la cuarta más larga de cualquier equipo en la era del Super Bowl.

Sam Darnold completó 17 de 34 pases para 188 yardas y dos touchdowns para Seattle, pero su intercepción en el último cuarto preparó el terreno para la tercera anotación de Swift, que puso el marcador 34-17 con 4:41 por jugar.

El equipo de Seattle volvió a tener problemas para correr el balón a pesar del intercambio de la semana pasada por el guardia tres veces All-Pro, Quenton Nelson, y el regreso de Zach Charbonnet y Jadarian Price tras sus lesiones.