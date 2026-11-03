Riña entre compañeros de parranda deja dos lesionados en Sierra Azul

Dos hombres resultaron lesionados durante una riña registrada en el cruce de las calles Sierra de Pedernales y Sierra del Lucero, en la colonia Sierra Azul. De acuerdo con los primeros reportes, ambos eran compañeros de parranda y, tras sostener una discusión, comenzaron a golpearse hasta llegar a las agresiones físicas.

Durante el enfrentamiento, uno de los involucrados sufrió cortaduras en una mano, mientras que el segundo presentó múltiples lesiones, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron junto con elementos de la Policía Municipal para brindarles atención.

Finalmente, ambos hombres fueron detenidos por los agentes municipales y trasladados a las instalaciones de la comandancia, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.