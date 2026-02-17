Revisión en Cereso de Guachochi, sin aseguramientos

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario y Reinserción Social, llevó a cabo un operativo de revisión extraordinaria en el CERESO No. 8, ubicado en el municipio de Guachochi.

Durante la intervención se efectuó la revisión de 207 Personas Privadas de la Libertad (PPLs), así como la inspección de 32 estancias y diversas áreas operativas, entre ellas carpintería, cocina, biblioteca y coordinación.

Derivado de este operativo, no se registró el aseguramiento de objetos o sustancias prohibidas, concluyendo la revisión sin novedad.

Estas acciones forman parte de los protocolos permanentes de supervisión y control implementados en los centros penitenciarios del estado, con el objetivo de mantener el orden, prevenir incidentes y garantizar condiciones de seguridad tanto para el personal como para la población penitenciaria.

Cabe destacar que el año 2025 cerró con 400 mil revisiones efectuadas en los centros penitenciarios del estado, reflejo del trabajo permanente de supervisión y control institucional.

Mientras que en lo que va de la actual administración se han realizado más de 45 mil revisiones en los distintos centros penitenciarios, lo que ha permitido el aseguramiento de más de 45 mil objetos prohibidos, reduciendo riesgos y fortaleciendo la gobernabilidad al interior de los penales.

Con estas acciones, la Secretaría reafirma su compromiso de mantener centros penitenciarios seguros, ordenados y bajo estrictos estándares de vigilancia y disciplina.