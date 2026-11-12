Revelan videos que involucran a “Cata” Espino en red de Taddei y contratista del INE

Guadalupe Taddei y su contratista favorito Alfredo Hernández Casillas no sólo crearon una red de negocios, también formaron un tejido de complicidades que fue operada por Claudia Arlett Espino, exsecretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

Videos grabados por Hernández Casillas dan cuenta de ello. Las imágenes y conversaciones revelan que desde su posición como número dos del INE, Arlett Espino respaldó que el Instituto entregara contratos a Cajas Graf, de los hermanos Hernández Casillas, y permitió que la red de funcionarios de Taddei actuara sin obstáculos.

En los videos se escucha cómo Alfredo Hernández Casillas llama cariñosamente “Cata” a Arlett Espino y le refrenda su amistad incondicional. Así fue como ella llegó a la Secretaría Ejecutiva del INE el 1 de diciembre de 2024, impulsada por Guadalupe Taddei.

Unas horas antes de que arrancara de manera formal el proceso electoral de 2027, Arlett Espino renunció al INE el 9 de septiembre, argumentando problemas de salud.