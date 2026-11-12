Demócrata Scott Colom gana escaño del Senado por Misisipi tras recuento de votos

Scott Colom, fiscal de distrito de 43 años, fue proyectado como ganador de la elección al Senado estadunidense por Misisipi.

Washington. El demócrata Scott Colom logró una victoria contundente por el Senado de Estados Unidos en Misisipi este miércoles, después de días de recuento, al derrotar a la republicana titular Cindy Hyde-Smith para convertirse en el primer senador negro del estado sureño desde la era de la Reconstrucción que siguió a la Guerra Civil estadunidense, según proyectaron los medios estadunidenses.

Fue una de las últimas contiendas pendientes de definirse tras las elecciones del pasado martes, en las que los demócratas superaron ampliamente a los republicanos y obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos.

Los funcionarios de Misisipi tardaron días en contar los votos en una contienda tan reñida que Colom llegó a aventajar por apenas unas decenas de votos. Colom, fiscal de distrito de 43 años, se convirtió en el primer demócrata en ganar un escaño en el Senado de Misisipi desde John Stennis en 1982.

Colom, fiscal local, llevó a cabo una campaña agresiva con el fin de aprovechar un difícil ambiente para los republicanos a nivel nacional, y también el hecho de que el estado tiene una proporción de votantes afrodescendientes mayor que la de cualquier otro estado.

Hyde-Smith, una firme aliada del presidente Donald Trump, intentaba obtener su segundo mandato completo. Primero fue designada para cubrir una vacante y luego ganó unas elecciones especiales en 2018.

Con esta victoria, los demócratas van camino de conservar 55 escaños en el Senado en enero, aunque podrían sumar uno más a costa de los republicanos a medida que se cuentan los votos en Alaska.

Con 255 escaños en la Cámara de Representantes, los demócratas tendrán su más grande mayoría elegida para esa cámara desde 2008, con la posibilidad de ganar varios escaños más conforme se definan las contiendas restantes.