EU abandona el Mundial Sub-17 de Qatar por alerta de seguridad en Medio Oriente

Estados Unidos abandonó el Mundial Sub-17 de Qatar a pocos días de su inicio tras una alerta de viaje de nivel tres.

Estados Unidos se retiró este miércoles del Mundial Sub-17 de Qatar debido a preocupaciones por la seguridad en Medio Oriente, según un comunicado enviado a los futbolistas por la federación local a poco más de una semana del inicio del torneo.

El conflicto en Medio Oriente comenzó en febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondieron con acciones dirigidas, entre otros objetivos, contra países del Golfo aliados con Washington. Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto se vieron interrumpidos por las repetidas amenazas de Estados Unidos e Israel de reanudar los bombardeos contra Irán.

“Escribimos para informarles de la difícil decisión de cancelar nuestra concentración previa al Mundial y nuestra participación prevista en el Mundial”, decía la carta de la Federación de Futbol de Estados Unidos, a la que tuvo acceso la agencia France-Press.

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“Estamos sumamente orgullosos de la preparación de nuestros jugadores y entrenadores para representar a Estados Unidos en la Copa del Mundo. Lamentablemente, a la luz de las circunstancias actuales, incluyendo la advertencia de viaje de nivel tres del Departamento de Estado de EU para Qatar y las directivas relacionadas para el personal de la embajada y sus familias, ya no podemos participar en el torneo”, advirtió la institución.

Varios eventos deportivos en la región fueron afectados por la situación, incluidas las finales de la Asociación Femenina de Tenis, trasladadas de Arabia Saudita al desierto californiano de Indian Wells, en Estados Unidos.

El Gran Premio de Fórmula 1 previsto en Yeda fue cancelado, mientras que la carrera de Baréin fue suspendida y posteriormente reprogramada en Malasia. También fueron cancelados o aplazados varios eventos en Riad tras los ataques lanzados por los hutíes de Yemen.

Estados Unidos era uno de los 48 participantes del certamen Sub-17, previsto entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre, y estaba sembrado en un grupo conformado por Montenegro, Chile y Argelia. El torneo adoptó un formato anual desde 2025 y Qatar fue designado anfitrión de las próximas cinco ediciones consecutivas.

Al anunciar la elección de la sede, la FIFA explicó que buscaba aprovechar la infraestructura futbolística existente para favorecer la eficiencia y la sostenibilidad del torneo.